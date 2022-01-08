У вас много вопросов по размещению пожилого человека в частном доме для престарелых и инвалидов Беларуси? Хотите узнать какие предлагаются условия для проживания, какое питание, есть ли различные поддерживающие процедуры и психологическая поддержка пожилых? Тогда посетите раздел вопросов и ответов на сайте пансионата "Доброта", расположенного в Минске. Дополнительные вопросы вы сможете узнать позвонив по телефонам указанным в разделе контакты дома престарелых и написать в онлайн форму обратной связи. https://pansionat-prestarelyh.by/chasto-zadavaemye-voprosy/
У вас много вопросов по размещению в доме престарелых Беларуси?
Количество сообщений на странице
1 - 1 из 1
Показано 1 из 1
Форум о планировании, беременности, родах и детях.
Мнение администрации сайта может не совпадать с точкой зрения авторов статей и других материалов, опубликованных на форуме. Только врач на очной консультации может решать вопросы здоровья, ставить диагноз и назначать соответствующее лечение.
Ради своего блага и своих близких я думаю что можно пойти и на такую работу как эскорт, вебкам или в досуге поработать. Дело в том что если вы молоды, то нужно брать от жизни все, так как потом это уже будет невозможно. В данных сферах предлагают очень высокие зарплаты, можете сами кстати вот тут посмотреть объявления https://kievgirl.club/category/ru/moscow/ Ничего страшного в такой работе я не вижу и если у вас есть какие-либо предрассудки, то это только мысли и причем скорее других людей.
Намного лучше работать в сфере эскорта заграницей, к примеру можно попробовать во Франции, в Париже. Вот тут описываются нюансы такой работы https://rabota-escort.okis.ru/eskort_vo_francii Причем работа хороша как тем что у них зарплаты повыше, да и самой работы у них очень и очень много.