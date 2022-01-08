У вас много вопросов по размещению в доме престарелых Беларуси?

maksimkrutoy

У вас много вопросов по размещению пожилого человека в частном доме для престарелых и инвалидов Беларуси? Хотите узнать какие предлагаются условия для проживания, какое питание, есть ли различные поддерживающие процедуры и психологическая поддержка пожилых? Тогда посетите раздел вопросов и ответов на сайте пансионата "Доброта", расположенного в Минске. Дополнительные вопросы вы сможете узнать позвонив по телефонам указанным в разделе контакты дома престарелых и написать в онлайн форму обратной связи. https://pansionat-prestarelyh.by/chasto-zadavaemye-voprosy/